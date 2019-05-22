«Ростелеком» предоставил интернет для форума «Молодая волна» в Ростовской области
«Ростелеком» обеспечил интернет для работы молодежного форума «Молодая волна», который прошел с 10 по 19 мая в Ростовской области
Компания организовала проводной интернет для работы дирекции, бесплатный Wi-Fi для участников и установила шатер для проведения образовательных и развлекательных мероприятий.
За две смены форум посетили более 1500 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Ребята учились создавать и воплощать социальные проекты, работали на творческих площадках и практиковали здоровый образ жизни — каждое утро в лагере начиналось с зарядки у моря.
А в перерывах между занятиями и по вечерам в шатре «Ростелекома» проходили обучающие лекции, мастер-классы по электронной музыке, онлайн-общение с друзьями из других регионов, интерактивные игры.
«Площадка форума находится довольно далеко от города, и "Ростелеком" — единственная компания, которая смогла обеспечить нас быстрым интернетом в селе Натальевка. Обучение современной молодежи немыслимо без цифровых услуг. Для нас важна динамика: в этом году мы собрали более 500 несовершеннолетних добровольцев со всего южного федерального округа. Поэтому с каждым годом участие "Ростелекома" в форуме ощущается масштабнее и ярче», — отметил Юрий Лескин, председатель Комитета по молодежной политике Ростовской области.
Перед участниками форума выступили известные ученые, политики, психологи, телеведущие и спортсмены. Образовательная программа включала следующие направления: «ЗаЗОЖ», «ВКультуре», «С любовью к Дону», «Содружество», «Веселые и находчивые», «МЕдиаЛюди» и «Курс молодого лидера».
«"Ростелеком" — инфраструктурный оператор, и наша миссия — обеспечивать выход в сеть там, где он необходим. На "Молодой волне" собрались думающие и амбициозные подростки, за которыми будущее развитие нашего общества. И мы видим свою задачу не только в создании качественной телеком-инфраструктуры, но и в формировании у участников эмоциональной связи с новыми технологиями. Так получится вовлечь молодежь во все лучшее, что может предложить цифровое общество», — поделился Андрей Махаев, заместитель директора, директор по работе с массовым сегментом Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
В 2019 году «Молодая волна» состоялась в седьмой раз. Инициаторами события стали сами старшеклассники, обратившиеся к губернатору региона с идеей форума для подростков. За «Молодой волной» для совершеннолетней молодежи осенью этого года последует форум «Ростов», который также ежегодно поддерживает «Ростелеком».
Как сообщали Юга.ру, 16 мая 2019 года «Ростелеком» организовал сеанс видео-конференцсвязи для ветеранов Великой Отечественной войны в десяти городах юга России.
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