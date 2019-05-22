«Ростелеком» предоставил интернет для форума «Молодая волна» в Ростовской области

«Ростелеком» обеспечил интернет для работы молодежного форума «Молодая волна», который прошел с 10 по 19 мая в Ростовской области

Компания организовала проводной интернет для работы дирекции, бесплатный Wi-Fi для участников и установила шатер для проведения образовательных и развлекательных мероприятий.

За две смены форум посетили более 1500 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Ребята учились создавать и воплощать социальные проекты, работали на творческих площадках и практиковали здоровый образ жизни — каждое утро в лагере начиналось с зарядки у моря.

А в перерывах между занятиями и по вечерам в шатре «Ростелекома» проходили обучающие лекции, мастер-классы по электронной музыке, онлайн-общение с друзьями из других регионов, интерактивные игры.

«Площадка форума находится довольно далеко от города, и "Ростелеком" — единственная компания, которая смогла обеспечить нас быстрым интернетом в селе Натальевка. Обучение современной молодежи немыслимо без цифровых услуг. Для нас важна динамика: в этом году мы собрали более 500 несовершеннолетних добровольцев со всего южного федерального округа. Поэтому с каждым годом участие "Ростелекома" в форуме ощущается масштабнее и ярче», — отметил Юрий Лескин, председатель Комитета по молодежной политике Ростовской области.

Перед участниками форума выступили известные ученые, политики, психологи, телеведущие и спортсмены. Образовательная программа включала следующие направления: «ЗаЗОЖ», «ВКультуре», «С любовью к Дону», «Содружество», «Веселые и находчивые», «МЕдиаЛюди» и «Курс молодого лидера».

«"Ростелеком" — инфраструктурный оператор, и наша миссия — обеспечивать выход в сеть там, где он необходим. На "Молодой волне" собрались думающие и амбициозные подростки, за которыми будущее развитие нашего общества. И мы видим свою задачу не только в создании качественной телеком-инфраструктуры, но и в формировании у участников эмоциональной связи с новыми технологиями. Так получится вовлечь молодежь во все лучшее, что может предложить цифровое общество», — поделился Андрей Махаев, заместитель директора, директор по работе с массовым сегментом Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

В 2019 году «Молодая волна» состоялась в седьмой раз. Инициаторами события стали сами старшеклассники, обратившиеся к губернатору региона с идеей форума для подростков. За «Молодой волной» для совершеннолетней молодежи осенью этого года последует форум «Ростов», который также ежегодно поддерживает «Ростелеком».