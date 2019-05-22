В Сочи прогнозируют сильные дожди

Жителей Сочи 22 мая предупредили об ухудшении погоды и возможном подъеме уровня воды в реках

22 и 23 мая на малых реках и водотоках Сочи сохранится опасность подъема уровня воды, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

По прогнозу синоптиков, до вечера среды на курорте ожидаются дожди, местами гроза, порывы ветра могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха — до 25 °С.

Спасатели призвали жителей и гостей курорта принять меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

В случае происшествий следует звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае 22 и 23 мая будет действовать экстренное предупреждение из-за ливней с грозой и градом.