Самое дешевое жилье для летнего отдыха в России оказалось в поселках Кубани и Крыма
Сервис по поиску жилья назвал самые дешевые курортные поселки для летнего отдыха в России
Специалисты сервиса Tvil.ru проанализировали данные о забронированных и оплаченных номерах в небольших отелях и гостевых домах с 1 июня по 31 августа 2019 года.
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Самым дешевым стало проживание в поселках Черноморское, Межводное и Новоотрадное в Крыму, а также в Агое и Дедеркое Туапсинского района Краснодарского края. Там туристы потратят на номер примерно 1,3-1,4 тыс. рублей в сутки.
Также в список бюджетных курортных мест вошли поселки Новомихайловский в Туапсинском районе, Сенной в Темрюкском районе, а также Стрегущее и Уютное в Крыму, сообщает РИА «Новости».
Эксперты отметили, что в среднем отдыхающие планируют провести на море 14 дней.
Как сообщали Юга.ру, 20 мая Роспотребнадзор открыл горячуюю линию по вопросам качества и безопасности летнего отдыха.
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