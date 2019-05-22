Самое дешевое жилье для летнего отдыха в России оказалось в поселках Кубани и Крыма

Краснодарский край, Крым

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Сервис по поиску жилья назвал самые дешевые курортные поселки для летнего отдыха в России

Специалисты сервиса Tvil.ru проанализировали данные о забронированных и оплаченных номерах в небольших отелях и гостевых домах с 1 июня по 31 августа 2019 года.

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Самым дешевым стало проживание в поселках Черноморское, Межводное и Новоотрадное в Крыму, а также в Агое и Дедеркое Туапсинского района Краснодарского края. Там туристы потратят на номер примерно 1,3-1,4 тыс. рублей в сутки.

Также в список бюджетных курортных мест вошли поселки Новомихайловский в Туапсинском районе, Сенной в Темрюкском районе, а также Стрегущее и Уютное в Крыму, сообщает РИА «Новости».

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Как сообщали Юга.ру, 20 мая Роспотребнадзор открыл горячуюю линию по вопросам качества и безопасности летнего отдыха.

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