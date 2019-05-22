Жителей Кубани предупредили о ливне с грозой и градом

В ближайшие три часа и до конца суток 22 мая, а также 23 мая возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. Такую погоду прогнзируют местами по краю, кроме Сочи, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

На малых реках Кубани и Черноморского побережья от Анапы до Магри возможен подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок.