Жителей Кубани предупредили о ливне с грозой и градом
В Краснодарском крае 22 и 23 мая синоптики спрогнозировали ухудшение погоды
В ближайшие три часа и до конца суток 22 мая, а также 23 мая возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. Такую погоду прогнзируют местами по краю, кроме Сочи, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
На малых реках Кубани и Черноморского побережья от Анапы до Магри возможен подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок.
Как сообщали Юга.ру, в Мостовском и Отрадненском районах в ночь с 19 на 20 мая прошли сильные дожди, из-за которых подтопило более 150 дворов. Также оказались разрушенными два моста. Один из них восстановили 21 мая.
В Майкопском районе Адыгеи 19 мая прошел сильный дождь и выпал град диаметром более 2 см, а размер отдельных градин превышал 3 см. В Тимирязевском сельском поселении 20 мая ввели режим ЧС из-за ущерба от града.
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