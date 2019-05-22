В Горячем Ключе 21 мая произошла авария, в которой погиб один человек и еще пятеро пострадали

ДТП случилось в 22:30 на 41-ом км трассы Кубанская — Саратовская. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lexus, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель автомобиля Skoda погиб на месте. Пассажир этой машины получил травмы. Его доставили в больницу. Также госпитализировали водителя и трех пассажиров автомобиля Lexus, в том числе восьмилетнего ребенка.

По факту аварии проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.