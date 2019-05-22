Водитель легковушки спровоцировал ДТП и погиб в Горячем Ключе. Еще четверо взрослых и ребенок пострадали

Краснодарский край

Распечатать

В Горячем Ключе 21 мая произошла авария, в которой погиб один человек и еще пятеро пострадали

ДТП случилось в 22:30 на 41-ом км трассы Кубанская — Саратовская. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lexus, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель автомобиля Skoda погиб на месте. Пассажир этой машины получил травмы. Его доставили в больницу. Также госпитализировали водителя и трех пассажиров автомобиля Lexus, в том числе восьмилетнего ребенка.

По факту аварии проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Горячий Ключ ДТП Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Краснодарке Яне Антоновой предъявили обвинение по уголовной статье из-за «Открытой России»
В Краснодаре осудили трех мужчин, которые убили знакомого и закопали его тело в лесу
На Кубани мужчина продал машину и заявил о ее угоне
Арестован вице-губернатор Ростовской области по ЖКХ и строительству
Национальный театр Адыгеи сделал бесплатные билеты для пенсионеров
Жителей Кубани предупредили о ливне с грозой и градом

Лента новостей

Статьи

«Мясо — самый вкусный продукт, из которого можно готовить еду»

Интервью с новым шеф-поваром «Скотины» Александром Семыкиным

Статьи

В Лиге чемпионов — официально

Алексей Андронов о победе «Краснодара» над «Арсеналом»

Жителей Кубани предупредили о ливне с грозой и градом

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале