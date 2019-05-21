Сообщения о минировании аэропортов, вокзалов и ТРЦ в нескольких городах Кубани не подтвердились
Полиция не обнаружила опасных предметов в якобы заминированных зданиях в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Крымске
Как писали Юга.ру, днем 21 мая ряд объектов в указанных городах эвакуировали из-за поступивших сообщений о возможном минировании. В их числе — вокзалы, аэропорты, торговые центры.
«В полицию поступило несколько сообщений о якобы существующих угрозах различным объектам. (…) В результате кинологического обследования опасные предметы не обнаружены», — сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, устанавливаются авторы ложных сообщений о минировании.
После проверки объекты продолжили работу в штатном режиме.
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