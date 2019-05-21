Полиция не обнаружила опасных предметов в якобы заминированных зданиях в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Крымске

Как писали Юга.ру, днем 21 мая ряд объектов в указанных городах эвакуировали из-за поступивших сообщений о возможном минировании. В их числе — вокзалы, аэропорты, торговые центры.

«В полицию поступило несколько сообщений о якобы существующих угрозах различным объектам. (…) В результате кинологического обследования опасные предметы не обнаружены», — сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, устанавливаются авторы ложных сообщений о минировании.

После проверки объекты продолжили работу в штатном режиме.