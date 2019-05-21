В Адыгее три участка в курортной зоне купили по поддельным документам

Прокуратура Майкопского района Адыгеи выявила факты мошенничества при приобретении земельных участков в станице Даховской

Речь идет о трех участках площадью 1,5 тыс. кв. метров в развивающейся туристской территории. Совокупная рыночная стоимость на момент незаконной регистрации прав составляла 1 млн 800 тыс. рублей.

При проверке исполнения земельного законодательства ведомство установило, что госрегистрацию права собственности на них провели на основании подложных документов — постановлений главы органа местного самоуправления о выделении в собственность земельного участка.

По материалам проверки следственные органы возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как писали Юга.ру, в Майкопском районе по заданию главы республики провели инвентаризацию муниципальных земель, уделив особое внимание элитным участкам в горной части района. Более 100 участков выставят на продажу. Процедуру продажи пообещали сделать максимально отрытой.