В Адыгее три участка в курортной зоне купили по поддельным документам
Прокуратура Майкопского района Адыгеи выявила факты мошенничества при приобретении земельных участков в станице Даховской
Речь идет о трех участках площадью 1,5 тыс. кв. метров в развивающейся туристской территории. Совокупная рыночная стоимость на момент незаконной регистрации прав составляла 1 млн 800 тыс. рублей.
При проверке исполнения земельного законодательства ведомство установило, что госрегистрацию права собственности на них провели на основании подложных документов — постановлений главы органа местного самоуправления о выделении в собственность земельного участка.
По материалам проверки следственные органы возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.
Как писали Юга.ру, в Майкопском районе по заданию главы республики провели инвентаризацию муниципальных земель, уделив особое внимание элитным участкам в горной части района. Более 100 участков выставят на продажу. Процедуру продажи пообещали сделать максимально отрытой.
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