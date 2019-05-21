В нескольких городах Кубани эвакуировали аэропорты, вокзалы и торговые центры из-за звонков о минировании

Краснодарский край

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В Новороссийске, Анапе, Геленджике и Крымске 21 мая неизвестные сообщили о возможном минировании нескольких торговых центров, вокзалов и аэропортов

В Анапе эвакуировали аэропорт, торговые центры «Красная Площадь» и «Перекресток», автовокзал, в Новороссийске — торговые центры, авто- и железнодорожный вокзал, в Геленджике — два торговых центра, автовокзал и аэропорт, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что также звонки о возможном минировании зданий поступили в Крымске.

Полицейские вместе с кинологами обследовали все территории. Ничего опасного для жизни и здоровья жителей они не нашли. По факту случившегося проводят проверку.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 15 мая шесть торговых центров и аэропорт эвакуировали из-за ложных звонков о минировании.

Анапа Аэропорты Геленджик Крым Кубанское казачье войско Новороссийск Полиция
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