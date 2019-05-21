В центре Анапы запретят парковку машин
По поручению мэра Анапы на курорте запретят парковаться на набережной
Глава Анапы Юрий Поляков провел обход нескольких участков курортной зоны. Он обратил внимание, что между санаторием «Анапа-океан» и отелем «Капитан» на верхней набережной припарковано много машин. Мэр отметил, что это нарушает решение антитеррористической комиссии, которая запрещает доступ транспорта в места массового скопления людей.
«Набережная — не место для парковки! Здесь не должно быть машин! Пройти можно, проехать — нельзя. Надо оставить один контрольный въезд для спецмашин ЖКХ, которые будут поливать цветы и вывозить мусор», — заявил Поляков.
В ближайшее время на набережной закроют доступ для машин и установят ограждения. Кроме того, глава города поручил установить урны в сквере между Русскими воротами и «Парк-Отелем», где расположен поклонный крест в память о начале крестного хода из Анапы в Москву к 2000-летию Рождества Христова, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Как сообщали Юга.ру, днем 19 мая в Анапе загорелось кафе «Осьминог», пристроенное к многоэтажному зданию.
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