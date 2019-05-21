В центре Анапы запретят парковку машин

Глава Анапы Юрий Поляков провел обход нескольких участков курортной зоны. Он обратил внимание, что между санаторием «Анапа-океан» и отелем «Капитан» на верхней набережной припарковано много машин. Мэр отметил, что это нарушает решение антитеррористической комиссии, которая запрещает доступ транспорта в места массового скопления людей.

«Набережная — не место для парковки! Здесь не должно быть машин! Пройти можно, проехать — нельзя. Надо оставить один контрольный въезд для спецмашин ЖКХ, которые будут поливать цветы и вывозить мусор», — заявил Поляков.

В ближайшее время на набережной закроют доступ для машин и установят ограждения. Кроме того, глава города поручил установить урны в сквере между Русскими воротами и «Парк-Отелем», где расположен поклонный крест в память о начале крестного хода из Анапы в Москву к 2000-летию Рождества Христова, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.