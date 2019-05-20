МВД предложило забирать автомобили у пьяных водителей

Министерство внутренних дел России предложило законодательно закрепить конфискацию автомобилей у пьяных водителей

В пресс-центре ведомства рассказали, что в марте и апреле в правительство направили соответствующие предложения, сообщает РИА «Новости».

Также министерство предложило усилить ответственность за «отдельные правонарушения в области безопасности дорожного движения», сообщает RT.