МВД предложило забирать автомобили у пьяных водителей
Министерство внутренних дел России предложило законодательно закрепить конфискацию автомобилей у пьяных водителей
В пресс-центре ведомства рассказали, что в марте и апреле в правительство направили соответствующие предложения, сообщает РИА «Новости».
Также министерство предложило усилить ответственность за «отдельные правонарушения в области безопасности дорожного движения», сообщает RT.
Как писали Юга.ру, в начале апреля ГИБДД подвела итоги 2018 года — Краснодарский край стал первым по количеству погибших в результате ДТП (1 тыс. 53 человека). Далее идет Московская область (938 погибших), после — Ростовская область (554).
И другие события Краснодара с 20 по 26 мая
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.