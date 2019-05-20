МВД предложило забирать автомобили у пьяных водителей

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Министерство внутренних дел России предложило законодательно закрепить конфискацию автомобилей у пьяных водителей

В пресс-центре ведомства рассказали, что в марте и апреле в правительство направили соответствующие предложения, сообщает РИА «Новости».

Также министерство предложило усилить ответственность за «отдельные правонарушения в области безопасности дорожного движения», сообщает RT.

Как писали Юга.ру, в начале апреля ГИБДД подвела итоги 2018 года — Краснодарский край стал первым по количеству погибших в результате ДТП (1 тыс. 53 человека). Далее идет Московская область (938 погибших), после — Ростовская область (554).

Автомобили Алкоголь Министерство внутренних дел РФ
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