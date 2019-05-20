На Кубани ищут подозреваемого в особо тяжком преступлении против ребенка
В Красноармейском районе разыскивают мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления против ребенка
По данным следствия, 20 декабря 2018 года в станице Полтавской на пересечении улиц Садовой и Жлобы мужчина совершил преступление против малолетней девочки и скрылся, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Славянский отдел СК РФ объявил подозреваемого в розыск. Его рост примерно 170-180 см, темные короткие волосы, крупное телосложение. На нем была синяя куртка, черные брюки и обувь.
Следствие просит всех, кому известна личность мужчины или его место нахождения, сообщить об этом по телефонам: 8 (861)653-31-71, 8 (918)293-99-18 или 112.
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