На Кубани ищут подозреваемого в особо тяжком преступлении против ребенка

В Красноармейском районе разыскивают мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления против ребенка

По данным следствия, 20 декабря 2018 года в станице Полтавской на пересечении улиц Садовой и Жлобы мужчина совершил преступление против малолетней девочки и скрылся, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Славянский отдел СК РФ объявил подозреваемого в розыск. Его рост примерно 170-180 см, темные короткие волосы, крупное телосложение. На нем была синяя куртка, черные брюки и обувь.

Следствие просит всех, кому известна личность мужчины или его место нахождения, сообщить об этом по телефонам: 8 (861)653-31-71, 8 (918)293-99-18 или 112.