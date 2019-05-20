На Кубани ищут подозреваемого в особо тяжком преступлении против ребенка

Краснодарский край

Распечатать

В Красноармейском районе разыскивают мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления против ребенка

По данным следствия, 20 декабря 2018 года в станице Полтавской на пересечении улиц Садовой и Жлобы мужчина совершил преступление против малолетней девочки и скрылся, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Славянский отдел СК РФ объявил подозреваемого в розыск. Его рост примерно 170-180 см, темные короткие волосы, крупное телосложение. На нем была синяя куртка, черные брюки и обувь.

Следствие просит всех, кому известна личность мужчины или его место нахождения, сообщить об этом по телефонам: 8 (861)653-31-71, 8 (918)293-99-18 или 112.

Дети Красноармейский район Преступления против детей Розыск людей Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В одном из поселков Адыгеи от града пострадало 150 домов
На Кубани ищут подозреваемого в особо тяжком преступлении против ребенка
Более 150 дворов подтопило в Мостовском и Отраднеском районах после дождей
Артист умер после выступления на фестивале в Краснодаре
Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор
В поселке Яблоновском загорелся ветхий нежилой дом

Лента новостей

Статьи

Финал «Игры престолов». Кто и как до него дожил

«Краснодар» впервые вышел в Лигу чемпионов

19 мая «Краснодар» одержал гостевую победу в матче против «Арсенала»

Фоторепортажи

Фоторепортаж с открытия скульптуры «Точка» в Краснодаре

Новый объект современного искусства появился на набережной в ЮМР

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале