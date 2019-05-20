В Адыгее устанавливают ветробашни первого в стране ветропарка

В Адыгее в мае специалисты приступили к монтажу первых семи ветроустановок в новом ветропарке

Генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым 20 мая рассказал, что строительство первого в стране ветропарка мощностью 150 МВт вышло на завершающий этап. «Все фундаменты под ветроустановки подготовлены. В настоящее время начинается монтаж первых ветробашен. Для этого привлечено около 100 специалистов из компаний, обладающих опытом работ по установке подобных конструкций. Кроме того, при монтаже будет использована самая современная техника, в частности мощный высотный кран грузоподъемностью 600 тонн», — добавил Корчагин. По его словам, специалисты начали монтаж первых семи ветроустановок. Все комплекты лопастей для ветропарка привезли в Россию по морю в Новороссийский порт. Их уже доставили на площадку в Адыгею.

Глава Адыгеи выразил уверенность в том, что ветропарк даст импульс для развития экономики региона. Более того, пилотный проект станет отправной точкой в развитии ветроэнергетики в России. «Это — один из серьезнейших проектов. Сейчас важно синхронизировать действия, чтобы в срок решить все необходимые вопросы и запустить ветроэлектростанцию, которая поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях. В числе других позитивных аспектов проекта — создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона», — подчеркнул Кумпилов.

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