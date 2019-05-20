Биржевые облигации «ДЭНИ КОЛЛ» допущены к торгам на Московской бирже

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Телекоммуникационный холдинг из Краснодара вышел на финансовый рынок

«Для нашей компании это долгожданный момент. Мы впервые выходим на финансовый рынок и хотим отметить, что привлеченные инвестиции помогут в реализации стратегии по развитию и обновлению платформы DANYCOM.Global и в расширении бизнеса в Европе. В ближайшее время начнется открытое размещение наших облигаций, и мы надеемся, что будем интересны потенциальным инвесторам», — прокомментировал событие финансовый директор холдинга Андрей Романенко.

ПАО «Московская биржа» присвоило неконвертируемым процентным документарным биржевым облигациям на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением ООО «ДЭНИ КОЛЛ» идентификационный номер выпуска — 4B02-01-00437-R от 16.05.2019 г.

Эти ценные бумаги также включены в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, которые допущены к торгам в ПАО «Московская Биржа».

DANYCOM.Global — международный телекоммуникационный холдинг. Штаб-квартира находится в Краснодаре. В него входят виртуальный мобильный оператор DANYCOM.Mobile, а также SMS-агрегатор DANYCOM.SMS и курьерская служба доставки DANYCOM.Express.

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