Для машин частично открыли новую развязку в Новороссийске

View this post on Instagram

Завершены работы по испытанию путепровода с проектной нагрузкой, благодаря чему на вновь построенном путепроводе – перезапустили движение автотранспорта. Также это решение позволит в ближайшее время провести работы по устройству съездов к судоремонтному заводу, КСК и НУТЭП. Как вы видите, пока движение здесь в тестовом режиме открыто по 2 полосам. В первых числах августа будет запущено движение как и запланировано – в 4 полосы. А по завершению строительства в перспективе рассматривается вопрос возобновления маршрута троллейбуса на Шесхарис. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска