Для машин частично открыли новую развязку в Новороссийске
В Новороссийске в мае запустили в тестовом режиме движение по новой развязке
Развязка находится на Сухумском шоссе, в районе судоремонтного завода.
Об этом на своей странице в инстаграме 19 мая написал мэр Новороссийска Игорь Дяченко. Пока движение открыли по двум полосам. По его словам, это решение позволит в ближайшее время сделать съезды к судоремонтному заводу, зерновому и контейнерному терминалам.
Планируется, что остальные две полосы развязки откроют для движения в начале августа.
«По завершению строительства в перспективе рассматривается вопрос возобновления маршрута троллейбуса на Шесхарис», — добавил глава города.
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Завершены работы по испытанию путепровода с проектной нагрузкой, благодаря чему на вновь построенном путепроводе – перезапустили движение автотранспорта. Также это решение позволит в ближайшее время провести работы по устройству съездов к судоремонтному заводу, КСК и НУТЭП. Как вы видите, пока движение здесь в тестовом режиме открыто по 2 полосам. В первых числах августа будет запущено движение как и запланировано – в 4 полосы. А по завершению строительства в перспективе рассматривается вопрос возобновления маршрута троллейбуса на Шесхарис. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска
Как сообщали Юга.ру, развязку на Сухумском шоссе начали строить в 2013 году. Работы планировали завершить в августе 2015 года. Однако работы приостанавливали.
В пресс-службе администрации Новороссийска в августе 2018 года сообщили, что ГК «Автодор» возобновила строительство развязки. По проекту, скорость движения по четырехполосной трассе будет составлять 60 км/ч. Протяженность развязки составляет 1,5 км. Она соединяет юго-восточный грузовой район морского порта Новороссийска и трассу М4 «Дон» на участке улицы Сухумское шоссе. Стоимость объекта тогда оценили в 1,7 млрд рублей.
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