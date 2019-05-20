Для машин частично открыли новую развязку в Новороссийске

В Новороссийске в мае запустили в тестовом режиме движение по новой развязке

Об этом на своей странице в инстаграме 19 мая написал мэр Новороссийска Игорь Дяченко. Пока движение открыли по двум полосам. По его словам, это решение позволит в ближайшее время сделать съезды к судоремонтному заводу, зерновому и контейнерному терминалам.

Планируется, что остальные две полосы развязки откроют для движения в начале августа.

«По завершению строительства в перспективе рассматривается вопрос возобновления маршрута троллейбуса на Шесхарис», — добавил глава города.