В Анапе произошел крупный пожар в кафе возле пятиэтажки

В Анапе днем 19 мая тушат огонь в кафе «Осьминог», пристроенное к многоэтажному зданию

В 14:55 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Калинина. Загорелось одноэтажное строение, пристроенное к пятиэтажному дому. Была угроза распространения огня. Из здания эвакуировали 15 человек.

К 15:37 пожар на площади 200 кв. метров был локализован.

На месте работают 64 человека и 18 спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.