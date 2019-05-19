В Анапе произошел крупный пожар в кафе возле пятиэтажки
В Анапе днем 19 мая тушат огонь в кафе «Осьминог», пристроенное к многоэтажному зданию
Читайте также:
В 14:55 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Калинина. Загорелось одноэтажное строение, пристроенное к пятиэтажному дому. Была угроза распространения огня. Из здания эвакуировали 15 человек.
К 15:37 пожар на площади 200 кв. метров был локализован.
На месте работают 64 человека и 18 спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
View this post on Instagram
В Анапе сгорело кафе «Осьминог» на набережной. Выгорело более 200 метров. Огонь затронул и гостиницу рядом . Официально: В 14.55 19.05.2019 диспетчеру Анапского пожарно спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Анапа, ул. Калинина. В 14.56 к месту вызова направлены подразделения МЧС РОССИИ. В 15.03 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что в одноэтажном деревянном здании пристроенном к пятиэтажному строению. Существовала угроза распространения пожара на пятиэтажное строение. Эвакуировано 15 человек. Поданы пожарные стволы на тушения и защиту соседнего сооружения. В 15.37 удалось локализовать пожар на площади около 200 м2. Всего к ликвидации пожара привлечено 64 человек и 18 ед. техники из них от МЧС России 38 человек и 11 ед. техники. #чпюг #анапа . Видео: @chp_yug
Как сообщали Юга.ру, 17 мая на центральном рынке Майкопа сгорела чебуречная.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.