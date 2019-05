В Анапе произошел крупный пожар в кафе возле пятиэтажки

View this post on Instagram

В Анапе сгорело кафе «Осьминог» на набережной. Выгорело более 200 метров. Огонь затронул и гостиницу рядом . Официально: В 14.55 19.05.2019 диспетчеру Анапского пожарно спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Анапа, ул. Калинина. В 14.56 к месту вызова направлены подразделения МЧС РОССИИ. В 15.03 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что в одноэтажном деревянном здании пристроенном к пятиэтажному строению. Существовала угроза распространения пожара на пятиэтажное строение. Эвакуировано 15 человек. Поданы пожарные стволы на тушения и защиту соседнего сооружения. В 15.37 удалось локализовать пожар на площади около 200 м2. Всего к ликвидации пожара привлечено 64 человек и 18 ед. техники из них от МЧС России 38 человек и 11 ед. техники. #чпюг #анапа . Видео: @chp_yug