На Кубани грузовикам запретят ездить по трассам в жару
В регионах России с 20 мая до конца лета введут ограничения движения по федеральным трассам для грузовых машин
С 20 пая по 31 августа грузовикам запретят днем ездить по дорогам с асфальтобетонным покрытием при жаре от 32 °С, пишет RT со ссылкой на приказ Росавтодора.
Ограничения будут вводить на основе прогноза погоды Росгидрометцентра. На трассах установят соответствующие дорожные знаки, а за нарушения водителям грозит административное наказание.
В список дорог, где будут вводить ограничения, попали следующие участки:
- А290 Новороссийск — Керчь, в том числе подъезд к порту Кавказ и аэропорту Анапы;
- А290 Транспортный переход через Керченский пролив;
- А289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А290 Новороссийск — Керчь;
- Р217 «Кавказ» — Владикавказ — Грозный — Махачкала — граница с Азербайджаном на подъезде к Майкопу и обход Лабинска;
- А136 подъездная дорога от М4 «Дон» к Краснодару;
- А146 выезд из Краснодара;
- А146 Краснодар — Верхнебаканский;
- А147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией;
- А147 обход Сочи;
- А147 участок Адлер — Веселое;
- А147 развязки в микрорайоне «Голубые дали» и «Адлеровское кольцо», а также дорога между ними;
- А148 Дублер курортного проспекта;
- А149 Адлер — Красная Поляна и развязка на аэропорт;
- А159 подъезд от Майкопа к Кавказскому заповеднику;
- А160 Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск — Уста-Лабинск — Кореновск.
Полный список участков дорог можно найти в приказе Росавтодора.
Как сообщали Юга.ру, с конца вапреля в Краснодарском крае сделали платным проезд по участку трассы М4 «Дон» и ввели там сезонные тарифы.
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