На Кубани грузовикам запретят ездить по трассам в жару

В регионах России с 20 мая до конца лета введут ограничения движения по федеральным трассам для грузовых машин

С 20 пая по 31 августа грузовикам запретят днем ездить по дорогам с асфальтобетонным покрытием при жаре от 32 °С, пишет RT со ссылкой на приказ Росавтодора.

Ограничения будут вводить на основе прогноза погоды Росгидрометцентра. На трассах установят соответствующие дорожные знаки, а за нарушения водителям грозит административное наказание. В список дорог, где будут вводить ограничения, попали следующие участки: А290 Новороссийск — Керчь, в том числе подъезд к порту Кавказ и аэропорту Анапы;

А290 Транспортный переход через Керченский пролив;

А289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А290 Новороссийск — Керчь;

Р217 «Кавказ» — Владикавказ — Грозный — Махачкала — граница с Азербайджаном на подъезде к Майкопу и обход Лабинска;

А136 подъездная дорога от М4 «Дон» к Краснодару;

А146 выезд из Краснодара;

А146 Краснодар — Верхнебаканский;

А147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией;

А147 обход Сочи;

А147 участок Адлер — Веселое;

А147 развязки в микрорайоне «Голубые дали» и «Адлеровское кольцо», а также дорога между ними;

А148 Дублер курортного проспекта;

А149 Адлер — Красная Поляна и развязка на аэропорт;

А159 подъезд от Майкопа к Кавказскому заповеднику;

А160 Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск — Уста-Лабинск — Кореновск. Полный список участков дорог можно найти в приказе Росавтодора.