На Кубани поезд насмерть сбил мужчину  

На железнодорожном перегоне Гончарка — Белореченская 18 мая мужчина погиб, попав под электропоезд

Сообщение о смертельном травмировании пешехода поступило в 17:15.

Машинист поезда Армавир — Белореченская рассказал, что увидел человека в зоне повышенной опасности, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм пешеход скончался.

Личность погибшего устанавливается, ориентировочно ему больше 50 лет, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского линейной управления МВД России на транспорте.

На месте работала следственно-оперативная группа. По факту произошедшего проводится проверка.