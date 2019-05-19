На Кубани поезд насмерть сбил мужчину  

Краснодарский край

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На железнодорожном перегоне Гончарка — Белореченская 18 мая мужчина погиб, попав под электропоезд

Сообщение о смертельном травмировании пешехода поступило в 17:15. 

Машинист поезда Армавир — Белореченская рассказал, что увидел человека в зоне повышенной опасности, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм пешеход скончался.

Личность погибшего устанавливается, ориентировочно ему больше 50 лет, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского линейной управления МВД России на транспорте. 

На месте работала следственно-оперативная группа. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, 17 мая под Новороссийском мотоциклист врезался в «Ласточку».

Белореченский район Железная дорога Поезда смерть
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