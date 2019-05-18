В Краснодаре открылась выставка «АгроТУР – 2019»

Экспозицию открыли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Он отметил, что выставка стала площадкой для рекламы услуг, обмена опытом и заключения соглашений о сотрудничестве с туроператорами.

«Сельский туризм — перспективное для Кубани направление. Наш край поразительно богат не только природными, но и рукотворными красотами. И те миллионы отдыхающих, которые ежегодно приезжают к нам, будут увозить с собой воспоминания не только о приморских пляжах, но и о красоте кубанской глубинки, о том, какие гостеприимные, талантливые и творческие люди живут в нашем крае», — сказал Юрий Бурлачко.