В Краснодаре открылась выставка «АгроТУР – 2019»
В Краснодаре 18 мая у площади перед Заксобранием края открылась ежегодная выставка-ярмарка кубанских народных промыслов, ремесел и сельского (аграрного) туризма «АгроТУР – 2019»
Экспозицию открыли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Он отметил, что выставка стала площадкой для рекламы услуг, обмена опытом и заключения соглашений о сотрудничестве с туроператорами.
«Сельский туризм — перспективное для Кубани направление. Наш край поразительно богат не только природными, но и рукотворными красотами. И те миллионы отдыхающих, которые ежегодно приезжают к нам, будут увозить с собой воспоминания не только о приморских пляжах, но и о красоте кубанской глубинки, о том, какие гостеприимные, талантливые и творческие люди живут в нашем крае», — сказал Юрий Бурлачко.
Он добавил, что под развитие аграрного туризма в регионе подведена законодательная база. Власти и местное самоуправление уделяют особое внимание развитию сельского туризма.
Руководители региона осмотрели выставку-ярмарку, пообщались с ее участниками. На выставку приехали ремесленники, сельхозтоваропроизводители, владельцы виноделен, пасек, рыболовных баз, экоферм, агроусадеб.
Посетителям показали презентации объектов сельского туризма и изделия декоративно-прикладного искусства, они могли продегустировать блюда национальной кухни, продукцию кубанских фермеров, поучаствовать в мастер-классах по народным ремеслам. На двух площадках проходили выступления творческих коллективов со всего края.
На выставке наградили победителей конкурса на лучший объект аграрного туризма. Заместитель председателя ЗСК Сергей Усенко и вице-губернатор Василий Швец вручили им почетные дипломы и сертификаты на получение грантов. Конкурсанты участвовали в трех номинациях: лучший малый, средний и крупный объект сельского туризма. Финалисты, занявшие первое, второе и третье места, получили 170, 130 и 100 тыс. рублей соответственно.
Первые места заняли ИП А.Н. Камагаев (Кореновский район), ОАО «Солохаульский чай» (Сочи), глава КФХ Ш.И. Зурумов (Динской район); вторые места у ИП С.С. Бамбаков (Геленджик), ИП А.М.Яценко (Выселковский район), ИП Т.Н. Воронкова (Туапсинский район). Третьи места присуждены ИП А.Г. Чумаченко (Абинский район), СПК «1-й Винодельческий кооператив» (Анапа) и ООО «Звезда Семигорья» (Новороссийск).
Нескольким представителям туристской отрасли, работникам культуры и народным умельцам вручили благодарственные письма и почетные грамоты Заксобрания Краснодарского края, сообщает пресс-служба ЗСК.
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