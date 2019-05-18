Самолет не вылетел из Сургута в Сочи из-за неисправности

Источник в экстренных службах региона рассказал, что рейс авиакомпании Utair должен был вылететь в 5:40 по московскому времени, но из-за технической неисправности пассажиров отправили резервным рейсом в 13:25 по Москве.

В авиакомпании рассказали, что вылет отложили из-за технических проблем с самолетом Boeing 737-500.

«Для выполнения рейса компания перегнала в Сургут резервный борт, который вылетел в 12:05 (10:05 мск). На время ожидания пассажирам была предоставлена гостиница, еда и напитки», — цитирует представителя авиакомпании ТАСС.