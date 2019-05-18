В Краснодаре водитель такси погиб после столкновения с грузовиком

В Краснодаре 18 мая произошло ДТП, где погиб таксист

Авария случилась на 1-м км трассы Краснодар — Кропоткин в 6:35. Водитель такси марки Datsun ехал в сторону выезда из города и врезался в прицеп припаркованного грузовика Mercedes.

Водитель погиб на месте. Полиция не обнаружила следы торможения, предположительно 35-летний таксист уснул за рулем, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.