В Краснодаре водитель такси погиб после столкновения с грузовиком

Краснодарский край

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В Краснодаре 18 мая произошло ДТП, где погиб таксист

Авария случилась на 1-м км трассы Краснодар — Кропоткин в 6:35. Водитель такси марки Datsun ехал в сторону выезда из города и врезался в прицеп припаркованного грузовика Mercedes.

Водитель погиб на месте. Полиция не обнаружила следы торможения, предположительно 35-летний таксист уснул за рулем, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Как писали Юга.ру, в начале мая в Ростове пьяная женщина забыла двухлетнего сына в машине такси. 

ДТП Краснодар Такси
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