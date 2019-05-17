Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве

Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево

В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT.

«Командир воздушного судна выполнил несколько знакопеременных отклонений ручкой управления с большой амплитудой (вплоть до максимальных значений), что привело к знакопеременным изменениям угла тангажа (от +6° до -2°)», — цитирует текст отчета РИА «Новости».

Кроме того, при посадке максимальная масса борта была превышена на 1,6 тонны и составляла 42,6 тонны, при этом скорость не вышла за пределы допустимых значений.

Также в документе говорится, что экипаж не произвел ручной выпуск интерцепторов — тормозных щитков.