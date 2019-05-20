В центре Краснодара в ЖК «Все Свои» построят школу и детсады
Новая школа и детские сады появятся в жилом комплексе «Все Свои» в районе улицы Колхозной в Краснодаре
Проект ЖК «Все Свои» реализует строительная компания «Семья». По словам ее генерального директора Руслана Ворукова, два детских сада разместят во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов. Их уже начали строить. Воруков добавил, что учреждения обеспечат площадками для прогулок.
Кроме того, на территории комплекса предусмотрен отдельный участок для возведения еще одного детсада. Сейчас землю передали в собственность мэрии: там идет проектировка и подготовка документации для госэкспертизы.
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Гендиректор СК «Семья» рассказал, что кроме детских садов на территории ЖК «Все Свои» запланировали строительство школы.
«Опираясь на стратегию развития Краснодарского края и учитывая интересы не только наших покупателей, но и жителей всего микрорайона, решили внести изменения в уже действующий проект, сократили количество квартир для выделения земельного участка под школу», — отметил Воруков.
Проект жилого комплекса «Все Свои» компания «Семья» реализует с 2018 года. Сейчас идет строительство первых двух литеров, их ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Всего на участке площадью 11,6 га возведут девять литеров. Помимо домов здесь построят многоуровневый паркинг для автомобилей, коворкинг-центр для фрилансеров и коммерческие объекты, сообщили в пресс-службе СК «Семья».
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