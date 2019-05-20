В центре Краснодара в ЖК «Все Свои» построят школу и детсады

Новая школа и детские сады появятся в жилом комплексе «Все Свои» в районе улицы Колхозной в Краснодаре

Проект ЖК «Все Свои» реализует строительная компания «Семья». По словам ее генерального директора Руслана Ворукова, два детских сада разместят во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов. Их уже начали строить. Воруков добавил, что учреждения обеспечат площадками для прогулок.

Кроме того, на территории комплекса предусмотрен отдельный участок для возведения еще одного детсада. Сейчас землю передали в собственность мэрии: там идет проектировка и подготовка документации для госэкспертизы.