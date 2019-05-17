В России разрешили использовать незаконные свалки еще четыре года. В Минприроды пояснили, что мусор некуда деть
В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ подписали указ о том, что незаконные свалки можно будет использовать в течение еще четырех лет
Об этом сообщил замминистра природных ресурсов Владимир Логинов. По его словам, такие меры приняли из-за дефицита легальных полигонов, написали 17 мая «Ведомости».
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По данным издания, в России каждый год образуется около 70 млн тонн коммунальных отходов. Из них перерабатывают 5-7%, а остальное захоранивают.
Исполняющая обязанности завкафедрой экологического надзора РГУ нефти и газа имени Губкина Наталья Соколова сообщила, что всего по стране для коммунальных отходов работают более 1 тыс. лицензированных свалок. Однако функционирует много полигонов, выработавших ресурс, и несанкционированных свалок. В прошлом году было более 8,3 тыс. нерекультивированных свалок.
The Village сообщает, что региональные власти должны составить реестры незаконных, но используемых свалок. После этого Минприроды и Росприроднадзор будут решать, какие из них еще пригодны для использования.
По словам Соколовой, после приказа Минприроды легализовать могут до 5 тыс. незаконных свалок.
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Как сообщали Юга.ру, с 1 января 2017 года в России начала действовать реформа в сфере обращения с отходами. Она касается порядка обращения с твердыми коммунальными отходами. На новую модель перешли 70 регионов, еще шесть должны включиться в нее в течение 2019 года, в том числе и Краснодарский край.
Президент РФ Владимир Путин 20 февраля призвал не накапливать миллионы тонн мусора и вывести города из зоны экологического бедствия.
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