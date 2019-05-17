На зампреда Совета тейпов Ингушетии составили протокол по закону о фейковых новостях

Зампреда и исполняющего обязанности главы Совета тейпов Ингушетии Мурада Даскиева задержали 16 мая в Магасе

Его обвинили в распространении недостоверной общественно значимой информации по новой норме, принятой Госдумой в марте 2019 года, — так называемому закону о фейках в интернете. За это предусматривается административная ответственность — Даскиеву грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Общественный деятель связывает обвинение с опубликованным в интернете обращением Совета тейпов Ингушетии к депутатам парламента республики, которое он зачитал. Выступление касалось протестов вокруг установления границ с Чечней и задержаний активистов, участвовавших в митинге, который прошел в марте 2019 года.

В обращении Совет тейпов призвал депутатов не принимать закон о готовящемся соглашении об установлении границ с Северной Осетией, в результате которого за Северной Осетией будет закреплен Пригородный район. Мурад Даскиев рассказал, что сам пришел к силовикам после вызова по телефону. Его доставили в полицию, где составили административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации), после чего отпустили. Даскиев утверждает, что ложной информации в обращении нет. Магасский районный суд рассмотрит дело 18 мая, сообщил 17 мая «Кавказский узел».