На зампреда Совета тейпов Ингушетии составили протокол по закону о фейковых новостях
Зампреда и исполняющего обязанности главы Совета тейпов Ингушетии Мурада Даскиева задержали 16 мая в Магасе
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Его обвинили в распространении недостоверной общественно значимой информации по новой норме, принятой Госдумой в марте 2019 года, — так называемому закону о фейках в интернете. За это предусматривается административная ответственность — Даскиеву грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.
Общественный деятель связывает обвинение с опубликованным в интернете обращением Совета тейпов Ингушетии к депутатам парламента республики, которое он зачитал. Выступление касалось протестов вокруг установления границ с Чечней и задержаний активистов, участвовавших в митинге, который прошел в марте 2019 года.
В обращении Совет тейпов призвал депутатов не принимать закон о готовящемся соглашении об установлении границ с Северной Осетией, в результате которого за Северной Осетией будет закреплен Пригородный район.
Мурад Даскиев рассказал, что сам пришел к силовикам после вызова по телефону. Его доставили в полицию, где составили административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации), после чего отпустили.
Даскиев утверждает, что ложной информации в обращении нет. Магасский районный суд рассмотрит дело 18 мая, сообщил 17 мая «Кавказский узел».
Как писали Юга.ру, после принятия новой версии регионального закона «О референдуме» в Магасе 26 и 27 марта прошла акция протеста, на которую вышли около 10 тыс. человек. Совет тейпов Ингушетии был одним из организаторов митинга.
3 апреля более чем у 20 участников акции в Магасе прошли обыски по делу о нападении на ОМОН. Лидеров оппозиции Ингушетии арестовали на два месяца.
Главу Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова 19 апреля неизвестные увезли на машине «в комитет». Об этом рассказал его сын. Позже стало известно, что Ужахова арестовали по делу о применении насилия к полицейским и поместили в изолятор в Нальчике. После ареста исполняющим его обязанности стал Даскиев.
Совет тейпов — общественная организация, состоящая из глав родовых объединений Ингушетии.
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