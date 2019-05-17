Пьяная пассажирка самолета Москва — Симферополь ударила по лицу стюардессу
В Крыму 16 мая начали проверку после того, как пассажирка самолета ударила бортпроводницу
Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Судно летело из московского аэропорта Шереметьево в Симферополь. Одна из пассажиров была пьяна. Она выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников экипажа, не подчинилась их требованиям, дергала бортпроводницу за волосы. Когда стюардесса попыталась усадить женщину на место, то она ударила по ее лицу.
Нарушительницу направили на медицинское освидетельствование. Правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Республике Крым.
Как сообщали Юга.ру, в России 4 июня 2018 года вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, позволяющие авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров. Если пассажир находится в списке, компании могут аннулировать его билет.
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