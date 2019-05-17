В Адыгее перед ЕГЭ протестировали системы видеонаблюдения

В Адыгее 15 мая во время пробного экзамена по русскому языку протестировали систему видеонаблюдения

Особое внимание обратили на ракурсы камер видеонаблюдения, расположенных как в аудиториях пунктов проведения экзаменов, так и в штабе, сообщил директор государственной аттестационной службы системы образования Республики Адыгея Евгений Лебедев.

По его словам, все кабинеты оснастили оборудованием, необходимым для применения технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудитории и сканирования экзаменационных бланков в штабе. Тестирование показало, что Адыгея готова к проведению ЕГЭ-2019, добавил Лебедев.

Основной период ЕГЭ стартует 27 мая с экзаменов по географии и литературе. Всего экзамены в этом году сдадут свыше 1,5 тыс. выпускников 11-х классов республики.