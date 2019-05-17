Художники Адыгеи представили работы о кабардинской породе лошадей бечкан

Экспозиция «Превосходный конь Бечкан» открылась 16 мая в Майкопе в Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока. На ней представили 45 произведений художников, которые отобрали по итогам конкурса. Выставку проводят в Адыгее впервые. Ее посвятили к 80-летию адыгского поэта, драматурга, прозаика Нальбия Куека.

Директор музея Нафисет Кушу рассказала, что выставка задумана как литературный проект. В экспозиции представлены картины художников и цитаты из повести Нальбия Куека «Превосходный конь Бечкан». Главным условием конкурса было раскрытие темы повести Куека и обязательное изображение породы бечкан. Отмечается, что это одна из распространенных и знаменитых пород лошадей на Северном Кавказе. Адыги использовали их для продолжительных переходов и состязаний.

«Всей статью и каждым участком своего тела Бечкан напоминал мать: шея оленья, грудь широкая, спина с ровным изящным изгибом, круп достаточно выраженный, свободно висящий длинный и густой хвост, круглые маленькие копыта, словно вонзенные в землю. Первое, что запоминалось при взгляде на него — это затаенная в прекрасном теле сила, которая с упругой стремительностью может сорвать его с места и унести прочими породами», — так описывал бечкана в своем произведении Куек.

Поэт и литературовед из Карачаево-Черкесии Зураб Бемурзов написал стихотворение на черкесском языке «Си адыгэш», которое организаторы выставки включили в проект. Во время открытия выставки общество всадников Адыгеи «Шыу Хасэ» презентовало коня по кличке Хан. Он был победителем среди лошадей кабардинской породы на международной выставке «Иппосфера-2019», которая прошла в мае в Санкт-Петербурге.

Выставку-конкурс организовал Северокавказский филиал Государственного музея искусства народов Востока при поддержке общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент».