Самолет Ларнака — Самара экстренно сел в Краснодаре
Самолет, летевший с Кипра в Самару, в ночь на 17 мая совершил вынужденную посадку в Краснодаре
Официальный представитель авиакомпании «Россия» рассказал, что воздушное судно посадили из-за срабатывания одного из датчиков.
«Пассажирам были оказаны услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании», — уточнил представитель.
Самолет вылетел из Краснодара в 02:17, сообщает ТАСС.
Как писали Юга.ру, в ночь на 13 мая в краснодарском аэропорту задержали рейс в Челябинск на самолете Sukhoi Superjet 100. позже представитель авиакомпании сообщил, что самолет остался в Краснодаре по технической причине. Пассажиров пересадили и они через полтора часа отправились в Челябинск.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.