Самолет Ларнака — Самара экстренно сел в Краснодаре

Самолет, летевший с Кипра в Самару, в ночь на 17 мая совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Как писали Юга.ру, в ночь на 13 мая в краснодарском аэропорту задержали рейс в Челябинск на самолете Sukhoi Superjet 100. позже представитель авиакомпании сообщил, что самолет остался в Краснодаре по технической причине. Пассажиров пересадили и они через полтора часа отправились в Челябинск.