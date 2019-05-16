В Сочи ищут водителя, сбившего ребенка на переходе

Авария произошла в 16:40 в Лазаревском районе города по улице Павлова, 77. По предварительным данным, неустановленный водитель белого автомобиля не уступил дорогу 11-летней девочке, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. После этого водитель не остановился и скрылся с места ДТП. Ребенка доставили в больницу.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о водителе и машине, участвовавшей в ДТП, сообщить в дежурную часть по телефонам: 268-00-03 или 02 (102 с мобильного телефона), сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.