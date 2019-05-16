В Краснодаре начали отключать горячую воду

Временное отключение горячей воды в многоквартирных жилых домах и социальных объектах связано с профилактическими и ремонтными работами на тепловых пунктах. Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» уже предоставил график остановки котельных. С ним можно ознакомиться здесь .

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый объяснил, что плановое отключение необходимо для того, чтобы во время отопительного сезона теплоснабжение было стабильным. Он уточнил, что краснодарскую ТЭЦ отключат с 17 июня на две недели. Кроме того, позже график отключения горячей воды предоставит АО «Краснодартеплосеть», чьи котельные также остановят для профилактики и ремонта.

Социальные объекты, которые не могут работать без горячего водоснабжения, обеспечиваются горячей водой по другим схемам. Например, в детских садах установили бойлеры, сообщили 16 мая в пресс-службе администрации Краснодара.