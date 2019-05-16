Туапсинский порт увеличил грузооборот с начала года до 4,2 млн тонн
В Туапсинском морском торговом порту в первом квартале года грузооборот увеличился на 8% — до 4,2 млн тонн
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Увеличение грузооборота произошло за счет перевалки нефтеналивных грузов. Показатель составил 2,1 млн тонн. Перевалка увеличилась на 0,4 млн тонн. Также на повышение показателя грузооборота повлияла перевалка каменного угля, которая составила 0,77 млн тонн. Она увеличилась на 0,1 млн тонн, сообщили 16 мая в пресс-службе ТМТП.
В первом квартале до 0,73 млн тонн выросли объемы отгрузки плит — слябов. Отмечается, что это частично компенсировало сокращение объемов перевалки черных металлов. Их общий грузооборот составил 0,76 млн тонн.
В пресс-службе порта пояснили, что динамика грузооборота зерновых соответствовала общей тенденции на рынке. С начала года через Туапсинский зерновой терминал отгрузили на экспорт 0,5 млн тонн зерновых. Показатель снизился на 24,4%.
За три месяца порт продолжил наращивать объемы отгрузки овощей. Грузооборот в этом направлении увеличился до 26,5 тыс. тонн, что более чем в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Объем экспорта ТМТП составил 4,1 млн тонн. С января по март в порту обработали 84 сухогрузных и 80 нефтеналивных судов, а также 29 тыс. железнодорожных вагонов.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году грузооборот Туапсинского морского торгового порта составил 13,04 млн тонн.
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