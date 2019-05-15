Адыгея получила 19 пианино для детских школ искусств

В Адыгее в мае началась работа по обновлению музыкальных инструментов и технологическому переоснащению детских школ искусств

В ведомстве уточнили, что сегодня в республике высокая потребность в замене устаревшей техники и обновлении музыкальной инструментальной базы образовательных организаций.

Для этих целей федеральный центр выделили региону более 7 млн рублей на приобретение 19 пианино отечественного производства из Тулы. Их уже доставили в детские школы искусств всех девяти муниципалитетов республики, сообщили порталу Юга.ру в министерстве культуры Адыгеи.

Эта работа будет проводиться поэтапно в рамках реализации национального проекта «Культура» и поручений главы Адыгеи Мурата Кумпилова по развитию профессионального образования в сфере культуры и его доступности для жителей сельской местности.

В 2020 году по нацпроекту планируется направить более 8 млн рублей на инструментальное и технологическое переоснащение колледжа и детских школ искусств.

Кроме того, в 2019 году отремонтируют девять домов культуры на сумму более 100 млн рублей, сообщили в минкульте республики.

«Я уже не раз подчеркивал, такая работа значима и необходима. Наша главная цель — вернуть статус общественно-культурных центров домам культуры — особенно тем, что действуют в малых населенных пунктах. Поэтому мы продолжим эту работу, в том числе и в рамках нацпроекта», — заключил глава Адыгеи.