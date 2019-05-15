На курорте «Роза Хутор» откроют новые веломаршруты к побережью Черного моря

Летом на курорте «Роза Хутор» запустят велопробеги из горного кластера к Черному морю

Протяженность маршрута превышает 45 км, преодолеть расстояние можно за 6-7 часов. Добравшись до моря, гости курорта могут вернуться на автобусе. Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор» Антон Ставенко рассказал, что маршрут пробега проходит вниз по Альпийскому шоссе, набережной «Роза Хутор» и далее по Старой эстонской дороге к водопаду Девичьи Слезы. «На пути встретятся также село Галицино, Троице-Георгиевский женский монастырь. Преодолев по легкой грунтовой дороге четыре неглубоких брода, можно добраться до Мокрого каньона реки Псахо. Затем — подъем на "Альпийские луга", и вновь спуск — до древнейшего Сухого каньона Псахо. Таким образом, веломаршрут будет пролегать по самым красивым местам региона. Чтобы преодолевать дистанцию было легче, мы закупили специальные электровелосипеды», — сказал Ставенко.

На курорте есть более 150 электровелосипедов. Для безопасности поездки к морю будут проходить в группах в сопровождении инструкторов. «Велосипеды оснащены гироскопами, которые определяют уровень давления, положение велосипеда. Как только начинается движение в гору, включается электромотор, что сильно облегчает маневры по сложным участкам маршрута. Поэтому специальная физическая подготовка для таких путешествий не обязательна», — добавил Ставенко.