Дизайнеры создали проекты футуристичных скульптур для парка «Краснодар»

В своем инстаграме Марта Кандр рассказала , что скульптуры называются «Бык», «Из будущего» и «Телепорт». По расчетам, «Бык» будет большого размера — под зеркальной скульптурой можно пройти. У «Телепорта» внутри задуман калейдоскоп.

«Корабль биокиборга, машина для путешествий в космосе! Вид днем и ночью сильно отличаются. По своей зрелищности это два разных представления. Материал, из которого скульптура сделана, полупрозрачный и светится изнутри. Необычная текстура и яркое свечение выглядят эффектно. Внутрь скульптуры можно зайти», — так описывают дизайнеры скульптуру «Из будущего».

По данным источника портала Юга.ру, для парка «Краснодар» уже готовят другой арт-объект. Им занимаются известные в России и за рубежом художники.