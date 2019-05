Дизайнеры создали проекты футуристичных скульптур для парка «Краснодар»

View this post on Instagram

Дизайн-проект трех скульптур для парка Краснодар . . Проект выполнен совместно с @vlad_kandr #tvoykrasnodar #ТипичныйКраснодар #фккраснодар #впередбыки #tipichkrd #typodar #krasnodarpro #krasnodargo #полезныйкраснодар #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #typicalkrd #tvoy_krd #tipich_ekrd @officialparkkrasnodar