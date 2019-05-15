Дизайнеры создали проекты футуристичных скульптур для парка «Краснодар»

Краснодарский край

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Дизайнеры Марта и Влад Кандр 14 мая опубликовали проекты скульптур для парка «Краснодар»

В своем инстаграме Марта Кандр рассказала, что скульптуры называются «Бык», «Из будущего» и «Телепорт». По расчетам, «Бык» будет большого размера — под зеркальной скульптурой можно пройти. У «Телепорта» внутри задуман калейдоскоп.

«Корабль биокиборга, машина для путешествий в космосе! Вид днем и ночью сильно отличаются. По своей зрелищности это два разных представления. Материал, из которого скульптура сделана, полупрозрачный и светится изнутри. Необычная текстура и яркое свечение выглядят эффектно. Внутрь скульптуры можно зайти», — так описывают дизайнеры скульптуру «Из будущего».

По данным источника портала Юга.ру, для парка «Краснодар» уже готовят другой арт-объект. Им занимаются известные в России и за рубежом художники.

Смотрите фоторепортаж:

Как писали Юга.ру, в конце марта в парке «Краснодар» установили зеркальные кадки с магнолиями, камелиями и оливами.

Весной 2018 года в Краснодаре побывал урбанист Аркадий Гершман. Он рассказал порталу Юга.ру, что не так с парком «Краснодар» и как это можно исправить.

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