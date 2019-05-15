На Кубани полицейского обвинили в продаже паспортных данных россиян почти за 1,5 млн рублей

В Тбилисском районе полицейского обвинили в получении взятки почти в 1,5 млн рублей за продажу паспортных данных граждан

По версии следствия, в феврале 2018 года мужчина получил от неизвестного следствию лица предложение продать ему паспортные данные людей. В период с 6 февраля по 20 ноября полицейский передавал заказчику данные, которые предназначались только для ОВД России и носили конфиденциальный характер. За это он получил на свой банковский счет 1 млн 334 тыс. рублей.

Полицейского задержали сотрудники ФСБ России по Краснодарскому краю. Его заключили под стражу и обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, которые покупали паспортные данные, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что против полицейского проводят служебную проверку, его отстранили от службы.