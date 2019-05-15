На Кубани полицейского обвинили в продаже паспортных данных россиян почти за 1,5 млн рублей
В Тбилисском районе полицейского обвинили в получении взятки почти в 1,5 млн рублей за продажу паспортных данных граждан
Старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Тбилисскому району назначили пользователем информационно-поискового сервиса, содержащего информацию о паспортных данных граждан России.
По версии следствия, в феврале 2018 года мужчина получил от неизвестного следствию лица предложение продать ему паспортные данные людей. В период с 6 февраля по 20 ноября полицейский передавал заказчику данные, которые предназначались только для ОВД России и носили конфиденциальный характер. За это он получил на свой банковский счет 1 млн 334 тыс. рублей.
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Полицейского задержали сотрудники ФСБ России по Краснодарскому краю. Его заключили под стражу и обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, которые покупали паспортные данные, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что против полицейского проводят служебную проверку, его отстранили от службы.
Как сообщали Юга.ру, 7 мая сочинский суд вынес приговор двум бывшим полицейским отдела по борьбе с экономическими преступлениями управления транспортной полиции. Они получили взятку в 300 тыс. рублей от замдиректора одного из предприятий города.
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