В Адыгее военнослужащий получил 10 лет колонии за попытку сбыта наркотиков

В суде рассказали, в апреле 2018 года военный и его подельник через телеграм-каналузнали о месте нахождения четырех частей оптовой тайной закладки производного от N-метилэфедрона. Наркотики общим весом 328,18 грамм они должны были расфасовать на мелкие партии и разложить Белореченске и Лабинске Краснодарского края.

«Исполняя данное задание, 30 апреля 2018 года молодые люди произвели 42 тайные закладки в Белореченске. В этот же день сотрудниками полиции незаконная деятельность подсудимых пресечена. Таким образом, распространить наркотики им не удалось», — отметили в пресс-службе Майкопского гарнизонного военного суда.

Вину признал только напарник военнослужащего. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, военнослужащий получил 10 лет, оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.