В Адыгее военнослужащий получил 10 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
Майкопский гарнизонный военный суд 8 мая вынес приговор военнослужащему и его подельнику за попытку сбыть крупную партию наркотиков
В суде рассказали, в апреле 2018 года военный и его подельник через телеграм-каналузнали о месте нахождения четырех частей оптовой тайной закладки производного от N-метилэфедрона. Наркотики общим весом 328,18 грамм они должны были расфасовать на мелкие партии и разложить Белореченске и Лабинске Краснодарского края.
Читайте также:
«Исполняя данное задание, 30 апреля 2018 года молодые люди произвели 42 тайные закладки в Белореченске. В этот же день сотрудниками полиции незаконная деятельность подсудимых пресечена. Таким образом, распространить наркотики им не удалось», — отметили в пресс-службе Майкопского гарнизонного военного суда.
Вину признал только напарник военнослужащего. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, военнослужащий получил 10 лет, оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщали Юга.ру, в конце апреля у жителя Краснодарского края нашли подпольную лабораторию, где готовили и продавали синтетические наркотики. По данным ФСБ, мужчина продавал наркотики по всей России через интернет-магазин. Их перевозили через транспортные компании.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.