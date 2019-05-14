В Краснодаре началась акция для желающих стать донором костного мозга
В Краснодаре 13 мая стартовала благотворительная акция «Спаси жизнь — стань донором костного мозга»
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С 13 по 20 мая в Клинической больнице скорой медицинской помощи можно сдать кровь на типирование, чтобы стать потенциальным донором. Акция будет проходить с 8:30 до 16:00 на улице 40 лет Победы, 14. Подробности можно узнать по телефону: 8(861)252-16-79, при себе нужен паспорт, сообщили в пресс-службе «Русфонда».
После сдачи крови специалисты проведут HLA-типирование, определят состав генов и занесут данные потенциального донора в защищенную базу Национального регистра. Если данные совпадут с данными человека, нуждающегося в трансплантации костного мозга, с кандидатом свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором.
Сдать кровь на типирование могут стать люди в возрасте от 18 до 45 лет, с весом более 50 кг и если у них нет противопоказаний. Подробный список ограничений есть на сайте «Русфонда». Сдать кровь вне акции можно бесплатно в любом офисе «Инвитро» и в клиниках-партнерах, их список опубликован здесь.
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