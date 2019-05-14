Сотрудники «РН-Краснодарнефтегаз» приняли участие в праздновании Дня победы
Сотрудники ООО «РН-Краснодарнефтегаз» и члены их семей 9 мая приняли участие в праздновании Дня Победы в Краснодаре
В честь праздника руководство и молодые специалисты «РН-Краснодарнефтегаза» посетили ветеранов войны — бывших работников предприятия. Им вручили подарки, поблагодарили за подвиг, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия.
Кроме того, 9 мая сотрудники со своими семьями приняли участие в общенародной патриотической акции «Бессмертный полк», приуроченной к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Работники пришли с архивными фотографиями своих родных и близких, которые участвовали в войне, рассказали в пресс-службе ООО «РН-Краснодарнефтегаз».
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«С каждым годом остается все меньше участников войны, но у нас еще есть уникальная возможность побыть рядом с ветеранами, пообщаться с ними, узнать правду о войне от непосредственных участников и свидетелей тех событий. В этом году я впервые принял участие в акции, прошел в колоне вместе со своими прадедами», — поделился один из сотрудников предприятия.
Участники акции прошли с портретами своих родных по улице Красной от сквера имени Жукова до площади Памяти Героев, где возложили цветы к Вечному огню.
По данным администрации края, всего в Краснодаре в акции «Бессмертный полк» приняли участие 110 тыс. человек, во всем регионе — почти 680 тыс. человек.
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