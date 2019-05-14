На Дону трое мужчин погибли в выгребной яме, пытаясь спасти друг друга

В Волгодонске Ростовской области проводится проверка по факту смерти троих мужчин, которые в мае погибли во время чистки выгребной ямы

Один из мужчин решил сам почистить выгребную яму и потерял там сознание из-за недостатка кислорода. Чтобы помочь ему, в яму поочередно спустились два его родственника и знакомый. В результате трое мужчин погибли, еще одного пострадавшего доставили в больницу.