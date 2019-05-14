На Дону трое мужчин погибли в выгребной яме, пытаясь спасти друг друга
В Волгодонске Ростовской области проводится проверка по факту смерти троих мужчин, которые в мае погибли во время чистки выгребной ямы
Один из мужчин решил сам почистить выгребную яму и потерял там сознание из-за недостатка кислорода. Чтобы помочь ему, в яму поочередно спустились два его родственника и знакомый. В результате трое мужчин погибли, еще одного пострадавшего доставили в больницу.
Следователи начали проверку и назначили судебно-медицинские экспертизы, сообщили 14 мая в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, в конце апреля на Ставрополье полуторагодовалая девочка умерла, провалившись в выгребную яму.
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