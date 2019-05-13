Рэпер Оксимирон назвал Краснодар вторым своим любимым городом в России
Рэпер Оксимирон 13 мая в соцсетях рассказал, что Краснодар входит в топ-3 его любимых городов России
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Музыкант в своем твиттере назвал любимыми городами в России Санкт-Петербург, Краснодар и Казань, в которую он недавно приехал без концерта.
«Сколько раз был в Казани с концертами за 8 лет — ни разу нормально не видел город. В этот раз приехал без концерта, и теперь это мой 3-ий любимый город в России вместе с родным СПб и всегда кайфовым Краснодаром. Много где был, но казанский вайб — на совершенно ином уровне», — написал рэпер.
Ранее Оксимирон уже говорил о краснодарском гостеприимстве и особой атмосфере в городе. В декабре 2017 года в рамках своего стадионного тура IMPERIVM он остановился в краевой столице на несколько дней.
Сколько раз был в Казани с концертами за 8 лет - ни разу нормально не видел город. В этот раз приехал без концерта, и теперь это мой 3-ий любимый город в России вместе с родным СПб и всегда кайфовым Краснодаром. Много где был, но казанский вайб - на совершенно ином уровне— Oxxxymiron (@norimyxxxo) May 13, 2019
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