Рэпер Оксимирон назвал Краснодар вторым своим любимым городом в России

Краснодарский край

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Рэпер Оксимирон 13 мая в соцсетях рассказал, что Краснодар входит в топ-3 его любимых городов России

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Музыкант в своем твиттере назвал любимыми городами в России Санкт-Петербург, Краснодар и Казань, в которую он недавно приехал без концерта.

«Сколько раз был в Казани с концертами за 8 лет — ни разу нормально не видел город. В этот раз приехал без концерта, и теперь это мой 3-ий любимый город в России вместе с родным СПб и всегда кайфовым Краснодаром. Много где был, но казанский вайб — на совершенно ином уровне»,написал рэпер.

Ранее Оксимирон уже говорил о краснодарском гостеприимстве и особой атмосфере в городе. В декабре 2017 года в рамках своего стадионного тура IMPERIVM он остановился в краевой столице на несколько дней. 

Краснодар Музыка
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