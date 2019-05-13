Рэпер Оксимирон назвал Краснодар вторым своим любимым городом в России

Музыкант в своем твиттере назвал любимыми городами в России Санкт-Петербург, Краснодар и Казань, в которую он недавно приехал без концерта.

«Сколько раз был в Казани с концертами за 8 лет — ни разу нормально не видел город. В этот раз приехал без концерта, и теперь это мой 3-ий любимый город в России вместе с родным СПб и всегда кайфовым Краснодаром. Много где был, но казанский вайб — на совершенно ином уровне», — написал рэпер.