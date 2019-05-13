Чиновники скинулись и собрали почти 3 млн рублей на памятник Потемкину в Севастополе — РБК
Чиновников правительства попросили скинуться на установку памятника князю Григорию Потемкину в Севастополе
С просьбой о сборе денег к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов в апреле. Руководители департаментов сообщили об этом своим сотрудникам, написал 13 мая РБК со ссылкой на несколько источников.
По данным издания, в некоторых подразделениях установили планку в несколько тысяч рублей, а в некоторых сотрудникам предложили сдать «кто сколько сможет». Всего чиновники собрали 2,7 млн рублей. Этими деньгами погасили долг за отливку монумента, который стоил 6 млн рублей. Весь памятник обойдется в 25-30 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, памятник князю Григорию Потемкину в Крыму предложили поставить после присоединения полуострова к России. Одним из инициаторов был лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Изначально монумент планировали возвести на народные пожертвования и установить к концу 2016 года.
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