В центре Краснодара мужчина убил пенсионерку и спрятал ее тело в подвале

Краснодарский край

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В Краснодаре мужчину обвинили в убийстве пожилой женщины, у которой он снимал жилье

По версии следствия, 56-летний мужчина арендовал у 66-летней женщины часть дома по улице Ломоносова. Утром 5 мая пенсионерка пришла к нему и предъявила претензии из-за того, что он похитил у нее 5 тыс. рублей и мобильный телефон. Мужчина вернул ей похищенное, но конфликт продолжился. Во время ссоры злоумышленник взял кухонное полотенце и задушил им пожилую женщину. После этого он спрятал ее тело в подвале и скрылся.

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и заключили под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, на Ставрополье вечером 10 мая произошла стрельба, в которой пострадали пятеро взрослых и двое детей.

Краснодар Следственный комитет Убийство
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