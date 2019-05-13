В центре Краснодара мужчина убил пенсионерку и спрятал ее тело в подвале

В Краснодаре мужчину обвинили в убийстве пожилой женщины, у которой он снимал жилье

По версии следствия, 56-летний мужчина арендовал у 66-летней женщины часть дома по улице Ломоносова. Утром 5 мая пенсионерка пришла к нему и предъявила претензии из-за того, что он похитил у нее 5 тыс. рублей и мобильный телефон. Мужчина вернул ей похищенное, но конфликт продолжился. Во время ссоры злоумышленник взял кухонное полотенце и задушил им пожилую женщину. После этого он спрятал ее тело в подвале и скрылся.

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и заключили под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, проводится проверка.