ЛГБТ-активисты планируют провести в Москве гей-парад и три митинга

В России 6 мая вступило в силу решение Европейского суда по правам человека о неправомерности запрета российскими властями массовых акций представителей ЛГБТ-сообщества. После этого активисты направили в мэрию уведомление о проведении гей-парада и трех митингов до конца мая, сообщил в соцсетях ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

Парад планируют провести 25 мая в Москве от памятника Тимирязеву по Тверскому бульвару в сторону Пушкинской площади. В нем поучаствуют около 300 человек. Главной целью парада будет привлечение внимания к проблемам соблюдения прав представителей ЛГБТ-сообщества и их дискриминации.