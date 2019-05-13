ЛГБТ-активисты планируют провести в Москве гей-парад и три митинга
ЛГБТ-активисты 13 мая уведомили власти о проведении в мае гей-парада и трех митингов
В России 6 мая вступило в силу решение Европейского суда по правам человека о неправомерности запрета российскими властями массовых акций представителей ЛГБТ-сообщества. После этого активисты направили в мэрию уведомление о проведении гей-парада и трех митингов до конца мая, сообщил в соцсетях ЛГБТ-активист Николай Алексеев.
Парад планируют провести 25 мая в Москве от памятника Тимирязеву по Тверскому бульвару в сторону Пушкинской площади. В нем поучаствуют около 300 человек. Главной целью парада будет привлечение внимания к проблемам соблюдения прав представителей ЛГБТ-сообщества и их дискриминации.
«Уведомления о проведении Московского гей-прайда подаются нами 14-й год подряд. Ждем ответов от столичных властей. Ни один город мира еще не запрещал гей-парады 14 лет подряд, вероломно нарушая все свои международные правовые обязательства», — написал Алексеев.
Митинги запланированы на 25, 26 и 27 мая.
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Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года ЕСПЧ признал дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды. В середине августа 2018 года в России впервые за всю историю согласовали гей-парад, но отменили его на следующий день. Мероприятие должно было пройти в поселке Яблоневом Ульяновской области с населением семь человек.
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