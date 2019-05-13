В Краснодаре у трех членов международной группировки нашли 5 кг героина

Сотрудники ФСБ установили, что трое выходцев из среднеазиатской республики планировали продавать героин через тайники на Кубани и в Адыгее. Они были членами международной этнической наркогруппировки.

Во время обыска оперативники изъяли 5 кг героина, это около 20 тыс. доз. Стоимость составляла более 10 млн рублей, сообщили 13 мая в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Против мужчин возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Прикубанский районный суд Краснодара признал мужчин виновными. Они получили по 9 лет, 7 лет и 11,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.