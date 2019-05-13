«Предотвращена попытка провести молодежную дискотеку 13+»: в Новороссийске отменили концерт рэпера Markul

В Новороссийске не состоялся концерт рэпера Марка Маркула (Markul), который был назначен на 11 мая

Мероприятие должно было пройти в ресторане «Чайка». Однако 11 мая в инстаграме Маркула появилось видео, где людей рядом с рестораном разгоняет полиция, одного человека сажают в полицейский автомобиль. Исполнитель пообещал, что концерт в Новороссийске состоится. У себя в твиттере он написал, что вернется в город.

В группе портала RAP.ru «ВКонтакте» 13 мая появилось видео, где человек в полицейской форме, обращаясь к толпе, говорит, что концерт, который проводится без согласования с администрацией, отменен. Он добавил, что у толпы есть пять минут, чтобы разойтись.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко прокомментировал случившееся у себя в инстаграме. Он написал, что была «предотвращена попытка провести молодежную дискотеку 13+ в Новороссийске у ресторана "Чайка"». Дяченко назвал поведение молодых людей у ресторана возмутительным. По его мнению, «порядка 200 человек вели себя демонстративно и вызывающе». «Никакому объяснению не поддаются и действия руководителя ресторана, который данное мероприятие не запретил. Будет проведено соответствующее разбирательство. На фоне присутствующих явно выделялся тот, кто заводил молодежь, находясь при этом по предварительной информации в алкогольном опьянении. Зачинщика задержали и доставили в отделение полиции Центрального района», — написал мэр.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю не прокомментировали инцидент, переадресовав вопросы в администрацию Новороссийска. В ресторане «Чайка» на вопросы портала Юга.ру оперативно не ответили. На момент выхода новости в группе рэпера «ВКонтакте» последняя публикация была сделана 5 мая, она посвящена видеоотчету с концерта в Санкт-Петербурге. PR-менеджер группы оперативно не ответила на вопросы портала Юга.ру.