Виртуальный мобильный оператор DANYCOM получил национальный долгосрочный кредитный рейтинг
Агентство «Эксперт РА» присвоило долгосрочный рейтинг кредитоспособности компании «ДЭНИ КОЛЛ» (группа DANYCOM)
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» — головная консолидирующая компания операционных активов группы DANYCOM.
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Рейтинг присвоили на уровне ruBB+. Это значит, что у компании сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полном объеме, говорится на сайте «Эксперт РА». Отмечается, что прогноз по рейтингу стабильный. Это значит, что высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Аналитики «Эксперт РА» позитивно оценили профиль бизнес-рисков «ДЭНИ КОЛЛ». Наиболее благоприятные факторы — это географическая диверсифицированность бизнеса, сильные рыночные и конкурентные позиции, отсутствие рисков зависимости от крупных клиентов. Агентство отмечает высокую рентабельность компании и большой запас в ее способности обслуживать долги, сообщили в пресс-службе компании DANYCOM.
Уточняется, что за прошлый год компания сгенерировала FCF (свободный денежный поток — то есть сумма, которую можно изъять из бизнеса без ущерба для будущей деятельности) в 1,5 млрд рублей. Выручка выросла в два раза в основном за счет зарубежного сегмента. Рентабельность по EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) составляет 7,1%.
В пресс-службе компании пояснили, что с учетом низкой доли фиксированных платежей в выручке рентабельность по этому показателю фактически равна валовой рентабельности бизнеса в 8% по итогам отчетного периода.
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«Кредитный рейтинг объективно отражает текущую финансовую ситуацию и наши планы на будущее. В дальнейших своих действиях мы будем придерживаться стандартов раскрытия и информировать о всех достижениях компании в рамках реализации стратегии на ближайшие годы», — сказал директор по развитию ООО «ДЭНИ КОЛЛ» Петр Кушиков.
С полным отчетом о присвоении рейтинга можно ознакомиться здесь.
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