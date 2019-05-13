Виртуальный мобильный оператор DANYCOM получил национальный долгосрочный кредитный рейтинг

Рейтинг присвоили на уровне ruBB+. Это значит, что у компании сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полном объеме, говорится на сайте «Эксперт РА». Отмечается, что прогноз по рейтингу стабильный. Это значит, что высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.

Аналитики «Эксперт РА» позитивно оценили профиль бизнес-рисков «ДЭНИ КОЛЛ». Наиболее благоприятные факторы — это географическая диверсифицированность бизнеса, сильные рыночные и конкурентные позиции, отсутствие рисков зависимости от крупных клиентов. Агентство отмечает высокую рентабельность компании и большой запас в ее способности обслуживать долги, сообщили в пресс-службе компании DANYCOM.

Уточняется, что за прошлый год компания сгенерировала FCF (свободный денежный поток — то есть сумма, которую можно изъять из бизнеса без ущерба для будущей деятельности) в 1,5 млрд рублей. Выручка выросла в два раза в основном за счет зарубежного сегмента. Рентабельность по EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) составляет 7,1%.

В пресс-службе компании пояснили, что с учетом низкой доли фиксированных платежей в выручке рентабельность по этому показателю фактически равна валовой рентабельности бизнеса в 8% по итогам отчетного периода.