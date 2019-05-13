К середине недели на Кубани прекратятся дожди и потеплеет до 29 °С

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае с 13 по 15 мая

По данным гидрометцентра Кубани, в понедельник в регионе, на побережье Черного моря и в краевом центре прогнозируют дожди с грозой, местами возможен град. Днем в крае столбики термометров поднимутся до 25 °С, на побережье Черного и Азовского морей — 22-23 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

14 и 15 мая в крае осадков не ожидается. Ночные температуры — 8-13 °С, на Азовском побережье 10-15 °С. Днем воздух прогреется до 22-27 °С, 15 мая местами до 29 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

На Черноморском побережье во вторник и среду также без осадков. Ночью похолодает до 10-15 °С, днем будет 21-26 °С, в среду в южной части до 29 °С. Ветер 6-11 м/с, местами до 14 м/с.

Температура морской воды в Ейске, Приморско-Ахтарске и Геленджике — 18 °C, в Темрюке, Анапе, Новороссийске и Туапсе — 16 °C, в районе Сочи — 15 °C.

В Краснодаре 14 и 15 мая будет солнечно. Ночные температуры 10-12 °C, днем ожидается 25-27 °C. Ветер 2-3 м/с.

Как сообщали Юга.ру, в краевом центре до конца дня 13 мая будет действовать штормовое предупреждение из-за грозовых дождей и ветра до 20 м/с.