В Адыгее за пять лет планируют увеличить экспорт продуктов в два раза

Адыгея

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В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея» планируют к 2024 году увеличить объем экспорта продукции до 36,2 млн долларов

Это в два раза больше, чем в 2018 году.

Регион намерен в 2019-м увеличить показатель до 28,7 млн долларов США. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Адыгеи. В республике планируется нарастить экспорт зерновых культур, масложировой продукции, готовой пищевой продукции.

«На реализацию проекта планируется направить 72,6 млн рублей из бюджетов всех уровней, в том числе в 2019 году на эти цели выделено 10 млн рублей», — отметили в минсельхозе региона.

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В ведомстве уточнили, что деньги предоставят аграриям в виде субсидий на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий, которые увеличат производство продукции растениеводства, планируемой на экспорт.

По данным минсельхоза Адыгеи, в 2018 году из республики экспортировали в Китай более 20 тыс. тонн растительного масла, в страны ближнего зарубежья — более 2 тыс. тонн зерновых. Адыгея экспортирует сыр в Германию, детское питание, соки и другие напитки — в Армению и Беларусь.

Сельское хозяйство субсидии Экспорт
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