В Адыгее за пять лет планируют увеличить экспорт продуктов в два раза

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея» планируют к 2024 году увеличить объем экспорта продукции до 36,2 млн долларов

Это в два раза больше, чем в 2018 году.

Регион намерен в 2019-м увеличить показатель до 28,7 млн долларов США. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Адыгеи. В республике планируется нарастить экспорт зерновых культур, масложировой продукции, готовой пищевой продукции.

«На реализацию проекта планируется направить 72,6 млн рублей из бюджетов всех уровней, в том числе в 2019 году на эти цели выделено 10 млн рублей», — отметили в минсельхозе региона.