В краснодарском микрорайоне «Губернский» отметили День Победы

На аллею «Сердце Губернского» пришли сотни семей жителей микрорайонов «Панорама» и «Губернский». После минуты молчания состоялся концерт: для жителей и гостей на сцене выступили творческие коллективы. Работала полевая кухня, можно было сделать фото с военной техникой, для ребят организовали мастер-классы по сборке-разборке оружия времен войны, а для девочек — по украшению пилоток.

Праздник завершился флешмобом — участники выстроились на аллее в форме звезды и исполнили песню «День Победы». Праздник организовала группа компаний «ЮгСтройИнвест».