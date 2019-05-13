В краснодарском микрорайоне «Губернский» отметили День Победы
В микрорайоне «Губернский» 9 мая почтили память героев Великой Отечественной войны
На аллею «Сердце Губернского» пришли сотни семей жителей микрорайонов «Панорама» и «Губернский». После минуты молчания состоялся концерт: для жителей и гостей на сцене выступили творческие коллективы. Работала полевая кухня, можно было сделать фото с военной техникой, для ребят организовали мастер-классы по сборке-разборке оружия времен войны, а для девочек — по украшению пилоток.
Праздник завершился флешмобом — участники выстроились на аллее в форме звезды и исполнили песню «День Победы». Праздник организовала группа компаний «ЮгСтройИнвест».
Накануне Дня Победы сотрудники застройщика навестили ветеранов Великой Отечественной. Им вручили подарки и поздравили с наступающим праздником, сообщили в пресс-службе ЮСИ.
«День Победы — это самый главный праздник для нашей страны! — отметил директор ООО «ЮгСтройИнвест — Кубань» Алексей Павлов. — Мы чтим память наших героев и благодарим за бессмертный подвиг, который они совершили. Поэтому в наших микрорайонах каждый год проходят масштабные мероприятия в эту честь. От имени генерального директора Юрия Иванова и всего коллектива "ЮгСтройИнвест" поздравляю всех с Днем Победы! Желаю мирного неба над головой, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим детям».
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