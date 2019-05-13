Финал корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» стартовал в Сочи

Мероприятие началось с традиционного парада делегаций и акции на площади у главной фестивальной площадки — концертного комплекса «Роза Холл». Праздничное настроение создавали ростовые куклы и артисты в костюмах пиратов, клоунов, принцесс, фей и волшебников. Более тысячи сотрудников Газпрома создали из разноцветных зонтов «живой» арт-объект, символизирующий корпоративное единение.



На официальной церемонии открытия фестиваля от имени судейской коллегии конкурсантов приветствовала председатель жюри — Александра Пермякова, народная артистка России, руководитель Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого.

«Мы ждем от вас ярких, красочных номеров. Сегодня у вас будет очень непростой поединок. Кто же будет самым высокопрофессиональным? Кто представит на суд жюри высокохудожественные концертные номера?», — обратилась к участникам с напутственным словом Пермякова. Она напомнила, что настоящее искусство — это «не подражание, а открытие».



Заместитель начальника департамента ПАО «Газпром», член оргкомитета по проведению фестиваля «Факел» Роман Сахартов пожелал финалистам выступить со стопроцентной отдачей и сделать все для победы. «Но главная победа — это то, что мы 15 лет вместе», — подчеркнул Сахартов.

Фестиваль объявил открытым генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Денис Васюков. В этом году предприятие в пятый раз организует заключительный тур творческого конкурса на юге. Васюков отметил, что «Факел» — это уникальное корпоративное движение, объединяющее тысячи газовиков.

В первый день фестиваля около 50 творческих номеров представили артисты младшей и средней возрастной группы. Они выступили в номинациях «вокал», «хореография», «вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли», «эстрадно-цирковой и оригинальный жанр», «фольклор».

Как сообщали Юга.ру, с 11 по 17 мая 2019 года в Сочи (Красная Поляна) проходит финальный тур VIII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». В заключительном этапе конкурса принимают участие более 1600 участников и гостей из 39 дочерних обществ Газпрома. Делегации представляют регионы России, Беларусь, Кыргызстан. Также в мероприятиях принимают участие гости из Франции, Германии, Китая, Вьетнама, Узбекистана, Боливии.